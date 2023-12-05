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Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні рейси

Найбільше подорожчає поїзд Київ-Варшава-Київ.

Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні рейси
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Укрзалізниця зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“У попередні роки для залучення пасажиропотоку Укрзалізниця застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд гривень”, - повідомили в Укрзалізниці. 

Зокрема, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ-Варшава-Київ. При цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. 

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Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.

У межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. 

На проїзд в Інтерсіті+ Київ-Перемишль-Київ ціна збільшиться на 26%, в нічному поїзді Одеса-Перемишль-Одеса - у діапазоні 37-49%.

Вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта залишиться без змін. 

Перевізник запевнює, що уникнув підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення. Також Укрзалізниця продовжить організовувати безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До цієї дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.

Що нового у Укрзалізниці:

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