Ексголову Верховного Суду Князєва залишили в СІЗО до лютого

Також Князєву укотре зменшили розмір застави.

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Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Строк дії запобіжного заходу – до 2 лютого 2024 року.

Також суд зменшив розмір застави указаному підозрюваному з 35 млн грн до 27 млн грн.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов’язків.

Хто такий Всеволод Князєв

Князєв - колишній голова Верховного Суду. Обіймав цю посаду з 1 грудня 2021 по 16 травня 2023 року.

У 2001 році отримав право займатися адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Опісля працював юрисконсультом, викладачем Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, адвокатом. Із 2013 року почав працювати суддею Миколаївського окружного адміністративного суду, а 2015 року став головою цього суду.

Також Князєв став новообраним суддею Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, утвореного після реформи 2016 року.

Деталі справи Князєва

15 травня цього року під час отримання другого траншу хабара у розмірі $450 тисяч його і адвоката Горецького викрили «на гарячому». 16 травня НАБУ і САП повідомили обом про підозру.

ZN.UA повідомляло, що ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

Спершу слідчий суддя ВАКС обрав Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.

Наприкінці вересня Апеляційна палата ВАКС залишила колишнього голову Верховного Суду у СІЗО. При цьому знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.

Минулого місяця розмір застави укотре зменшили - до 25 млн грн.