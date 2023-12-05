Росіяни обстріляли цивільних у Часовому Яру, які отримували гуманітарну допомогу. Загинула жінка

Російські окупаційні війська обстріляли з "Граду" Часів Яр на Донеччині.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали населений пункт упродовж двох годин. У цей момент жителі отримували від волонтерів воду та хліб.
Від отриманих травм на місці померла 50-річна жінка. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років - отримали осколкові поранення. Найстарша потерпіла перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння й легковий автомобіль.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Попередні обстріли міста Часів Яр
- Часів Яр, розташований за декілька кілометрів на захід від Бахмута, постійно потерпає від бойових дій. Подробиці про життя під обстрілами місцеві розповіли журналістам “Українського Свідка”.
- Цьогоріч у вересні біля міста росіяни атакували авто, в якому перебували волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги). Один з них загинув, двоє поранені, а ще одна людина зникла безвісти.
- Попередня масштабна атака на населений пункт сталася 9 липня пізно ввечері. Тоді російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Загинули майже 50 осіб.