Росіяни обстріляли цивільних у Часовому Яру, які отримували гуманітарну допомогу. Загинула жінка

Російські окупаційні війська обстріляли з "Граду" Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали населений пункт упродовж двох годин. У цей момент жителі отримували від волонтерів воду та хліб.

Від отриманих травм на місці померла 50-річна жінка. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років - отримали осколкові поранення. Найстарша потерпіла перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння й легковий автомобіль.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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