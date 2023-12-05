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Росіяни обстріляли цивільних у Часовому Яру, які отримували гуманітарну допомогу. Загинула жінка

Крім того, поранені п'ятеро осіб.

Росіяни обстріляли цивільних у Часовому Яру, які отримували гуманітарну допомогу. Загинула жінка
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупаційні війська обстріляли з "Граду" Часів Яр на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередньою інформацією, окупанти обстрілювали населений пункт упродовж двох годин. У цей момент жителі отримували від волонтерів воду та хліб.

Від отриманих травм на місці померла 50-річна жінка. Ще п’ятеро людей – чотири жінки та один чоловік віком від 38 до 84 років - отримали осколкові поранення. Найстарша потерпіла перебуває у тяжкому стані, за її життя борються медики.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння й легковий автомобіль.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Попередні обстріли міста Часів Яр

  • Часів Яр, розташований за декілька кілометрів на захід від Бахмута, постійно потерпає від бойових дій. Подробиці про життя під обстрілами місцеві розповіли журналістам “Українського Свідка”.
  • Цьогоріч у вересні біля міста росіяни атакували авто, в якому перебували волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги). Один з них загинув, двоє поранені, а ще одна людина зникла безвісти.
  • Попередня масштабна атака на населений пункт сталася 9 липня пізно ввечері. Тоді російські окупаційні війська обстріляли з "ураганів" п'ятиповерхівку в місті. У результаті обстрілу в будинку повністю знищені два під'їзди. Загинули майже 50 осіб.
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