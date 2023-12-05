Умєров обговорив з Головнокомандувачем ЗС Швеції локалізацію оборонного виробництва в Україні

Також сторони обговорили прозорі летальні і нелетальні закупівлі, а також “безкомпромісну боротьбу з корупцією”.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Поінформував генерала про реформи у міністерстві. Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами”, - наголосив Рустем Умєров.

В ході зустрічі, яка відбулася минулого тижня, міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку.

“Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками. Передав запрошення Міністру оборони Швеції Полу Йонсону знову відвідати Україну з візитом”, - додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, раніше Умєров пообіцяв новому послу Великої Британії, “скомпрометовані компанії та посадовці будуть усунуті”.

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