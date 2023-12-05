Умєров обговорив з Головнокомандувачем ЗС Швеції локалізацію оборонного виробництва в Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Головнокомандувачем Збройних Сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Поінформував генерала про реформи у міністерстві. Прозорі летальні і нелетальні закупівлі, безкомпромісна боротьба з корупцією та локалізація оборонного виробництва в Україні є нашими пріоритетами”, - наголосив Рустем Умєров.
В ході зустрічі, яка відбулася минулого тижня, міністр оборони України подякував Мікаелеві Бюдену і його країні за постійну політичну, дипломатичну і військову підтримку.
“Висловив готовність поділитись досвідом Українського війська з нашими шведськими союзниками. Передав запрошення Міністру оборони Швеції Полу Йонсону знову відвідати Україну з візитом”, - додав Рустем Умєров.
Нагадаємо, раніше Умєров пообіцяв новому послу Великої Британії, “скомпрометовані компанії та посадовці будуть усунуті”.
Корупційні скандали в Міноборони
- Після повномасштабного вторгнення, Міноборони України декілька разів потрапляло у корупційні скандали. Зокрема, у жовтні у справі неякісних бронежилетів експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому повідомили про нову підозру. Їм інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
- Так, у межах боротьби з корупцією, серед іншого, Міноборони України і посольство США домовились спільно перевірятимуть кінцеве використання зброї від партнерів. Американські фахівці регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть із необхідних питань.
- На початку цього року в Києві працювали аудитори зі США разом з представниками Світового банку і експертами-консультантами, які перевіряли використання фінансової та безпекової допомоги американців. Аудитори перевіряли, чи “допомога або зброя не перенаправляються”.