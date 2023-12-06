Росіяни вдарили безпілотником по авто старости села в Чернігівській області

Росіяни сьогодні вдарили безпілотником по машині старости села в Новогрод-Сіверській громаді.
Машина згоріла, але люди цілі. Про це голова ОВА В'ячеслав Чаус повідомив у Теlegram.
"Сьогодні росіяни спрямували ударний дрон на авто старости одного із сіл Новгород-Сіверської громади. Транспортний засіб згорів. На щастя, люди не постраждали. Цього дня староста допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили обстріли", – повідомив він.
- Після звільнення Чернігівської області навесні 2022 росіяни обстрілюють її прикордонні громади. Крім того, ворог завдає ударів із повітря. Сьогодні вночі над областю збили ворожий Shahed.