Головне за ніч та ранок середи, 6 грудня: 41 знищений БпЛА, майже 100 бойових зіткнень, День ЗСУ

У ніч на 6 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з двох напрямків – з мису Чауда (Крим) та Курської області — РФ.

Загалом зафіксували пуски 48 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — повідомили у Повітряних Силах.

Як зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, більшість збитих БПЛА знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Також дрон-камікадзе "Shahed-136" знищено корабельно-катерним складом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Сьогодні, 6 грудня, у День ЗСУ Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав військових із їхнім професійним святом.

"Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога", – сказав Залужний.

Він також додав, що гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил, і сказав, що Україна не здається завдяки військовим.

День Збройних сил України був встановлений постановою парламенту в 1993 році. Відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 - по пунктах управління та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 6 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1270 російських окупантів, 13 танків, 40 бронемашин, 37 артсистем. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 335 110 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Терміновий заклик президента США Джо Байдена поповнити військову скарбницю України та надіслати допомогу Ізраїлю перебуває на межі провалу в Сенаті, де республіканці готові в середу заблокувати фінансування, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи для стримування міграції на кордоні США з Мексикою, пише The New York Times.

“Ми так можемо покинути Україну. Коли Володимир Путін рушить у країну НАТО, вони будуть жаліти, що вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України”, – сказав сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який відігравав провідну роль у переговорах із республіканцями протягом останніх кількох тижнів.

“Розраховуйте на мене у питанні України. Якщо ми не допоможемо Україні і Путіну це зійде з рук, ви будете у війні з НАТО – я все це зрозумів, – сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. – Ви отримаєте потужні республіканські голоси за Україну, Ізраїль і Тайвань, якщо буде справжня охорона кордонів (між США та Мексикою, - ред.)”.

У вівторок ввечері Байден назвав перспективу припинення допомоги України “просто неправильною”. “Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США”, – сказав він журналістам, додавши, що збирається вирішити це питання.

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