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Сили оборони відбили 26 атак ворога на Лиманському напрямку, – речник Генштабу

Загалом за добу на всіх напрямках відбулося понад 90 бойових зіткнень. 

Сили оборони відбили 26 атак ворога на Лиманському напрямку, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Відбили 10 атак ворога в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

На Мелітопольському напрямку захисники активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці. Захисники відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення західніше Вербового, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північного-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак противника", – сказав він.

На Шахтарському напрямку захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви. На Куп'янському напрямку захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів, Спірного, Веселого Роздолівки Донецької області.

Загалом за добу відбулося 97 бойових зіткнень, ворог завдав чотири ракетних і 104 авіаударів, 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню.

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