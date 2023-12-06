Бійці Повітряних сил ЗСУ ефектно знищили російські безпілотники.

Відео зі знищенням російської техніки оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

“Сьогодні повітряне командування "Південь" – в ударі! Знищують усе – і ворожі літаки, і ударні дрони!” - написав Олещук.

Він уточнив, що на відео показано, знищення ударних БпЛА росіян на півдні України.

Також Олещук зазначив, що продовжується протиповітряний бій проти російських "шахедів", і анонсував ракові результати бою.

Нагадаємо, 5 грудня українські бійці знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний.