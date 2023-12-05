У районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24М

За його словами, ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies