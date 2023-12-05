У районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24М

Українські бійці знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За його словами, ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем", - додав Олещук.
Скільки літаків втратила Росія у війні проти України
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 5 грудня РФ втратила вже 323 літаки і 324 гелікоптери.
- До речі, ще один російський бомбардувальник Су-24М українські захисники збили цьогоріч у березні під Бахмутом.