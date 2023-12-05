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У районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24М

Літак під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

У районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24М
Фото ілюстративне
Фото: DW

Українські бійці знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську «сушку» услід за "русскім воєнним кораблем", - додав Олещук.

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