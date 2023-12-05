Спеціалісти МАГАТЕ здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими безпековими складовими атомної електростанції.

5 грудня знову відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

За словами начальника відділу ЦВС ОСУВ "Таврія" Олександра Савенка, ротація відбувається щомісяця.

"Спеціалісти МАГАТЕ здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими безпековими складовими атомної електростанції...На українських військових покладена одна з найважчих місій - це забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, проведення розмінування місцевості при необхідності й забезпечення безперешкодного переходу на нашу тимчасово окуповану землю спеціалістами МАГАТЕ", - сказав Савенко.

Коли запрацювала місія МАГАТЕ за Запорізькій АЕС

Торік у серпні російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном дав дозвіл допустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Вранці 31 серпня місія прибула на ЗАЕС. В Офісі президента України повідомляли, що російські війська обстрілювали коридори, якими експерти мали доїхати до станції. Окупанти також імітували бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит.

Він додав, що були випадки дистанційного замінування маршруту місії з боку росіян. Територію розчищали українські сапери.

Де ще діють місії МАГАТЕ в Україні