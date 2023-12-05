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На ЗАЕС провели ротацію персоналу місії МАГАТЕ

Спеціалісти МАГАТЕ здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими безпековими складовими атомної електростанції.

На ЗАЕС провели ротацію персоналу місії МАГАТЕ
Фото: Х/ Rafael MarianoGrossi

5 грудня знову відбулася ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими. 

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

За словами начальника відділу ЦВС ОСУВ "Таврія" Олександра Савенка, ротація відбувається щомісяця.

"Спеціалісти МАГАТЕ здійснюють контроль за радіаційною, хімічною та іншими безпековими складовими атомної електростанції...На українських військових покладена одна з найважчих місій - це забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, проведення розмінування місцевості при необхідності й забезпечення безперешкодного переходу на нашу тимчасово окуповану землю спеціалістами МАГАТЕ", - сказав Савенко.

 Він додав, що були випадки дистанційного замінування маршруту місії з боку росіян. Територію розчищали українські сапери. 

Коли запрацювала місія МАГАТЕ за Запорізькій АЕС

  • Торік у серпні російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном дав дозвіл допустити експертів МАГАТЕ на станцію.
  • Вранці 31 серпня місія прибула на ЗАЕС. В Офісі президента України повідомляли, що російські війська обстрілювали коридори, якими експерти мали доїхати до станції. Окупанти також імітували бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит.

Де ще діють місії МАГАТЕ в Україні

  • Постійна місія МАГАТЕ працює також на всіх АЕС нашої державі - Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі виведення з експлуатації.
  • В Енергоатомі зазначили, що завданням місій є "збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли Росія вчиняє справжній ядерний тероризм". Експерти МАГАТЕ працюватимуть на атомних електростанція у відповідь на офіційний запит українського уряду.
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