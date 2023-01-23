Постійні місії МАГАТЕ працюють на всіх українських атомних станціях, - Енергоатом

Завданням місій є збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України під час війни з Росією.

На всіх українських атомних станціях відтепер працюють постійні місії МАГАТЕ.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

"Упродовж минулого тижня на вітчизняні атомні об’єкти прибули представники Міжнародного агентства з атомної енергії. Зараз фахівці почали роботу на ХАЕС, відтак тепер постійні місії працюватимуть на Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС", - розповіли в компанії.

В Енергоатомі зазначили, що завданням місій є "збереження ядерної та радіаційної безпеки атомних об’єктів України у час, коли Росія вчиняє справжній ядерний тероризм".

Експерти МАГАТЕ працюватимуть на атомних електростанція у відповідь на офіційний запит українського уряду. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС місія Агентства працює з вересня 2022 року.

Нагадаємо, 16 січня місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську атомну електростанцію. Згодом місії розмістили на Рівненській і Чорнобильській АЕС.