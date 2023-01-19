Уряд Сербії надасть Україні обладнення для підтримки енергосистеми

Уряд Сербії направить в Україну гуманітарну допомогу для підтримки енергосистеми країни.

Про це повідомило сербське видання Nova з посиланням на Міністерство енергетики країни.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у четвер. У Міністерстві енергетики Сербії повідомили виданню, що обладнання надається у дар.

Про обсяги допомоги, яку затвердив сербський уряд, та що входить у пакет підтримки, не повідомляють.

Нагадаємо, 18 січня президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні погіршила його стосунки з Володимиром Путіним.