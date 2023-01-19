З початку року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції

За перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції.
Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та про продовольства.
Це менше, ніж було за 18 днів грудня: тоді позначка перетину обсягів української агропродукції становила 3,6 млн тонн.
Всього від початку війни з України поїхало 41,3 млн тонн агропродукції, з яких пшениці – майже 9 млн тонн, кукурудзи – 16,7 млн тонн. Третю позицію за поставками посідає соняшникова олія з показником у 3,4 млн тонн.
Найбільше за першу половину січня відправлено кукурудзи – 1,1 млн тонн. Це на 500 тис. тонн менше, ніж за 18 днів грудня. Тоннаж поставок пшениці також зменшився фактично удвічі й становить 437 тис. тонн.
На третій позиції за обсягами відправок за 15 днів січня посідають шроти та соєві боби. Вони мають однакову кількість поставок – по 199 тис. тонн кожної культури. До прикладу, за 18 днів минулого місяця шротів поїхало на 53 тис. тонн менше, а соєвих бобів навпаки на 39 тис. тонн більше.
Удвічі зменшилися показники відвантажень соняшникової олії: якщо за 18 днів грудня це було 303 тис. тонн, то за 15 днів січня показник зменшився до 148 тис. тонн.
Ще більша різниця у поставках спостерігається і у випадку насіння соняшнику: 93 тис. тонн за 15 днів січня проти 230 тис. тонн за 18 днів грудня.
Нагадаємо, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Чорноморська зернова ініціатива гальмується через відсутність співпраці з Росією.