З початку року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції

Всього від початку війни з України поїхало 41,3 млн тонн.

За перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та про продовольства.

Це менше, ніж було за 18 днів грудня: тоді позначка перетину обсягів української агропродукції становила 3,6 млн тонн.

Всього від початку війни з України поїхало 41,3 млн тонн агропродукції, з яких пшениці – майже 9 млн тонн, кукурудзи – 16,7 млн тонн. Третю позицію за поставками посідає соняшникова олія з показником у 3,4 млн тонн.

Найбільше за першу половину січня відправлено кукурудзи – 1,1 млн тонн. Це на 500 тис. тонн менше, ніж за 18 днів грудня. Тоннаж поставок пшениці також зменшився фактично удвічі й становить 437 тис. тонн.

На третій позиції за обсягами відправок за 15 днів січня посідають шроти та соєві боби. Вони мають однакову кількість поставок – по 199 тис. тонн кожної культури. До прикладу, за 18 днів минулого місяця шротів поїхало на 53 тис. тонн менше, а соєвих бобів навпаки на 39 тис. тонн більше.

Удвічі зменшилися показники відвантажень соняшникової олії: якщо за 18 днів грудня це було 303 тис. тонн, то за 15 днів січня показник зменшився до 148 тис. тонн.

Ще більша різниця у поставках спостерігається і у випадку насіння соняшнику: 93 тис. тонн за 15 днів січня проти 230 тис. тонн за 18 днів грудня.

Загальна картина обсягу агропродукції, який вже перетнув кордон України у відсотках за 15 днів січня, така: 48,29 % займає кукурудза, 18,76% – пшениця, 8,56% – шроти, боби – 8,54%, 6,36% – соняшникової олії, 4% – насіння соняшнику, ячмінь – 3,11%, 1,89% – ріпаку, соєвої олії – 0,47%.

Нагадаємо, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Чорноморська зернова ініціатива гальмується через відсутність співпраці з Росією.