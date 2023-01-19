ЄБРР очікує рекордних збитків у 2022 році через втрату активів у Росії та Білорусі

При цьому очільниця банку підтвердила зобов'язання надіслати Україні 3 мільярди євро до кінця цього року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує рекордних збитків у 2022 році, насамперед через втрати від своїх портфельних активів у Росії та Білорусі, повідомляє Reuters.

Банк мав близько 1 мільярда доларів у своєму портфелі, орієнтованому на Росію та Білорусь, до війни в Україні.

“Ми очікуємо рекордних збитків після рекордного прибутку минулого року”, — сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв’ю Reuters Global Markets Forum на полях щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше банк повідомляв про рекордні інвестиції в 2022 році в розмірі близько 13,1 мільярда євро (14,1 мільярда доларів) і планує продовжувати інвестиції, спрямовані на продовольчу та енергетичну безпеку.

ЄБРР, який працює приблизно в 40 країнах світу, сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці в 2023 році, особливо в Єгипті. Він може зробити рекордні інвестиції в Туніс.

Рено-Бассо підтвердила зобов'язання банку надіслати Україні 3 мільярди євро до кінця цього року, зокрема, для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означає очікувану виплату приблизно 1,3 мільярда євро у 2023 році після минулорічної виплати у розмірі 1,7 мільярда євро.

Вона також очікує, що експансія банку в країнах Африки на південь від Сахари та Іраку, відкладена через війну в Україні, знову буде включена в порядок денний у 2023 році.

Нагадаємо, ЄБРР пропонує українському бізнесу компенсацію на релокацію підприємств із небезпечних регіонів. Термін подання заявок - до 31 січня 2023 року.