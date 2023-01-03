ЄБРР пропонує українському бізнесу компенсацію на релокацію підприємств із небезпечних регіонів

Термін подання заявок - до 31 січня 2023 року.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує українському бізнесу компенсацію до 30 000 євро на релокацію підприємств із небезпечних регіонів України.

Про це повідомила Державна служба зайнятості України.

“Компенсація до 30 000 євро на релокацію українському малому та середньому бізнесу, який релокований у більш безпечні регіони України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір до 30 000 євро призначений на одну компанію. Допомога також включає гранти на загальну суму 2,4 млн євро.

Проєкт запроваджений за підтримки ЄБРР і фінансування Швейцарії та США у межах Фонду сприяння малому бізнесу ЄБРР. Термін подання заявок - до 31 січня 2023 року. Подати заявку можна за посиланням.

У кінці листопада 2022 року повідомлялось, що Україна чекає від Європейського банку реконструкції та розвитку інвестицій на 3 мільярди євро до кінця 2023 року.