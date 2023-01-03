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У минулому році кількість побутових клієнтів “Нафтогазу” зросла майже у 7 разів

Кількість побутових клієнтів зросла з 1,8 млн до 12,3 млн споживачів.

У минулому році кількість побутових клієнтів “Нафтогазу” зросла майже у 7 разів
Фото: ЕРА/UPG

Протягом 2022 року кількість побутових клієнтів НАК "Нафтогаз України" збільшилась майже у 7 разів. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

“У січні 2021 року ми забезпечували газом 1,8 млн українських родин. Сьогодні Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"  відповідальна за добробут 12,3 млн українських сімей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 травня 2022-го до реєстру ГК «Нафтогаз України» були підключені 8,8 млн побутових споживачів, які отримували газ від постачальника «останньої надії» (ПОН). А 5 липня Оператор ГТС України  переніс на “Нафтогаз” усі відбори газу щодо ще 1,3 млн українських домогосподарств.

“Це був дуже важкий і серйозний виклик – у терміновому порядку знайти можливість забезпечити газом таку велику кількість клієнтів. Але ми впорались. Завдяки злагодженій роботі команди та підтримці уряду “Нафтогаз” підтримав споживачів, чиї попередні газопостачальні компанії не були спроможні забезпечити їх блакитним паливом”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що компанії вдалося втримати ціну та лишити незмінним річний тарифний план «Фіксований» — 7,96 грн/куб. м.

Нагадаємо, в кінці листопада 2022 року Кабмін передав 12,7 млрд грн “Нафтогазу” для закупівлі газу в українські сховища. Україна раніше отримала ці гроші від уряду Канади, щоб стабільно пройти цю складну зиму.

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