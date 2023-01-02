Ситуація в енергосистемі повністю контрольована, – Укренерго

До областей доведені ліміти споживання на вечірній період.

Станом на 11 годину 2 січня ситуація в енергосистемі України повністю контрольована після нічної атаки росіян “шахедами”.

Про це Укренерго повідомляє у Facebook.

Однак внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", – йдеться у дописі.

У Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили всі 39 ударних дронів, які випустив ворог по території України.