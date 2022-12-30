Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на понад 70%, - Шмигаль

У 2023 році заплановано процедуру переговорів щодо вступу.

Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на понад 70%.

Про це на засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У рекордні для всіх держав терміни ми якісно заповнили опитувальник для отримання цього статусу. Нам уже вдалося виконати Угоду про асоціацію з ЄС на більш ніж 70%. Наступного року ми розраховуємо почати процедуру перемовин щодо вступу до Європейського Союзу", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що інтеграція України в Євросоюз відкриє можливості для бізнесу, дозволить посилити інституції і стійкість держави.

За словами прем'єра, ухвалено сотні нормативних актів, щоби "наше законодавство повністю відповідало європейському"

"Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, в Австрії вважають, що Україна зможе вступити в ЄС, якщо продовжить рухатися шляхом реформ.

Раніше Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Чорногорії Дріатін Абахович підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.