В Україні немає проблем з мобілізаційним резервом, але треба багато зброї і техніки, – Резніков

Військово-політичне керівництво України обговорює питання ротації для відпочинку захисників, які перебувають на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення.

Для забезпечення ротації вживаються певні організаційні заходи. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Це не означає, що в нас є проблеми з мобілізаційним резервом. Це означає, що в нас проблеми з технікою, яку нам треба багато, і зброєю. Люди у нас є", – наголосив він.

Докладно про відпустки для військових читайте в матеріалі LB.ua "Парламент планує розширити права захисників на відпочинок".