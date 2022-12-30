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В Україні немає проблем з мобілізаційним резервом, але треба багато зброї і техніки, – Резніков

Для забезпечення ротації вживаються певні організаційні заходи.

В Україні немає проблем з мобілізаційним резервом, але треба багато зброї і техніки, – Резніков
Олексій Резніков
Фото: скріншот відео

Військово-політичне керівництво України обговорює питання ротації для відпочинку захисників, які перебувають на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення.

Для забезпечення ротації вживаються певні організаційні заходи. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю LB.ua.

"Це не означає, що в нас є проблеми з мобілізаційним резервом. Це означає, що в нас проблеми з технікою, яку нам треба багато, і зброєю. Люди у нас є", – наголосив він. 

Докладно про відпустки для військових читайте в матеріалі LB.ua "Парламент планує розширити права захисників на відпочинок". 

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