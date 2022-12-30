Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України "збивали, збивають і збиватимуть" російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти.
"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав він у твіттері.
Резніков також опублікував відео, на якому український військовий збиває російську ракету з ПЗРК "Ігла".
We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022
We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
Нагадаємо, раніше Резніков наголосив, що Україні потрібно більше артилерії великої дальності, щоб вигнати російських окупантів з України.
Зазначимо, що вчора Збройні сили України знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет.