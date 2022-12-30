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Резніков: Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти

"Терористична держава демілітаризується "за планом".

Резніков: Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти
Олексій Резніков (архівне фото)
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України "збивали, збивають і збиватимуть" російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти.

"Ми збивали, збиваємо і будемо збивати в небі російські безпілотники, ракети, літаки та вертольоти. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot. Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", - написав він у твіттері.

Резніков також опублікував відео, на якому український військовий збиває російську ракету з ПЗРК "Ігла".

Нагадаємо, раніше Резніков наголосив, що Україні потрібно більше артилерії великої дальності, щоб вигнати російських окупантів з України.

Зазначимо, що вчора Збройні сили України знищили 690 окупантів, 8 танків і 58 крилатих ракет.

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