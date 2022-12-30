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​На Новий рік деякі трамваї у Львові курсуватимуть до 23:30

1 січня громадський транспорт працюватиме згідно з графіком вихідного дня.

​На Новий рік деякі трамваї у Львові курсуватимуть до 23:30
Львів, ілюстративне фото
Фото: about.lviv.ua

У Львові у новорічну ніч трамвайні маршрути №3, 4, 6 та 8 курсуватимуть довше – до 23:30. Решта міського транспорту курсуватиме відповідно до звичайних графіків.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на департамент міської агломерації ЛМР.

Так, у переддень Нового року у Львові вирішили продовжити час курсування трамваїв №3, 4, 6 та 8. Решта тармваїв їздитимуть за звичайними графіками.

1 січня громадський транспорт у Львові працюватиме згідно з графіком вихідного дня.

Нагадаємо, раніше міська влада Києва нагадала жителям та гостям міста про обов’язкове дотримання комендантської години та заборону піротехніки і закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час новорічниих свят. Також повідомлялося, що стличний метрополітен у режимі перевезень працюватиме до 22:00, наземний громадський транспорт – до 22:30.

Також у застосунку «Київ Цифровий» можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години.

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