Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
Окупанти атакували передмістя Запоріжжя, пошкоджено будівлі (оновлено)
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
НБУ вводить сьогодні в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Церковна революція: версія 2022. Далі буде
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
Масована ракетна атака 29 грудня: вибухи в Києві, Харкові, Львові, Одесі, робота ППО
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
В селі на Івано-Франківщині ракета потрапила в будинок і не вибухнула
2023: ракетна війна триватиме
2023: ракетна війна триватиме
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Дніпропетровщині
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
Садовий повідомив про вибухи у Львові. 90% міста без світла
ГоловнаСуспільствоВійна

У російському полоні перебувають 3,4 тис. українських військових

Ще 15 тис. вважають зниклими безвісти.

У російському полоні перебувають 3,4 тис. українських військових
Обмін полоненими
Фото: facebook.com/okPivden

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію. 

Нагадаємо, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 29 грудня відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

На минулому тижні родини захисників Маріуполя провели перформанс-акцію «Святвечір у двох реаліях», яка має нагадати про долю військовополонених, що утримуються окупантами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також