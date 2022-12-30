У російському полоні перебувають 3,4 тис. українських військових

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

Вона наголосила, що РФ відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених і систематично порушує Женевську конвенцію.

Нагадаємо, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 29 грудня відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту.

На минулому тижні родини захисників Маріуполя провели перформанс-акцію «Святвечір у двох реаліях», яка має нагадати про долю військовополонених, що утримуються окупантами.