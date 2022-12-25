Родини захисників Маріуполя провели перформанс-акцію «Святвечір у двох реаліях», яка має нагадати про долю військовополонених, що утримуються окупантами.

Подія пройшла на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові, повідомляє LB.ua.

«Акція покликана привернути увагу суспільства, мас медіа, політиків та показати нашу реальність у порівнянні з реальністю тих, хто досі знаходиться в полоні. Понад 700 бійців «Азову» будуть зустрічати Різдво у полоні, поранені, змордовані, без їжі, ліків, теплого одягу, у повній невідомості», – наголошує одна з організаторок акції Ірина.

В рамках інсталяції на площі перед пам’ятником Шевченку було встановлено та накрито стіл.

«Сенс полягає у тому щоб показати Різдво у двох реаліях. Перша реальність – наша з вами. Хай там як, але кожен хоче створити якусь атмосферу свята. Тому спершу стіл було накрито традиційними святковими стравами, пампухами, варениками все як ми звикли. Інша реальність вона показує реалії наших військових які знаходяться в полоні й не можуть святкувати Різдво так, як ми з вами. Дуже сумніваємося що вони матимуть бодай зайвий шматок хліба в цей час не кажучи вже про тепло й затишок. Тому металевий посуд прикручений до стола, як символ їх життя. Вони знаходяться в неволі так само прикручені до обставин», - розповідає Анна Коваль незалежна перформерка, що долучилася до акції.

Інсталяція буде знаходитися у центрі Львова весь різдвяний час, щоб нагадувати містянам про реалії захисників України, які перебувають в полоні.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Нагадаємо, що 24 грудня в Києві, на Софійському майдані відбулася акція на підтримку полонених бійців полку "Азов".