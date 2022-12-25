В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощ та мокрий сніг

Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Найближчої доби в Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідромецентр.

У понеділок вночі, 26 грудня, у східних областях, вдень у західній частині дощ та мокрий сніг, на решті територій без суттєвих опадів.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, в Одеській та Миколаївській областях 6-8° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 26 грудня найвища температура вдень (10,4°) була в 2015 році, найнижча вночі (-22,4°) в 1890 році.

У вівторок, 27 грудня, дощ із мокрим снігом, вночі в південних і східних областях без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° до 3° морозу, в західних областях 3-8° тепла, вдень в Україні 1-6° тепла, в південних і західних областях 4-9°, в Криму до 12° тепла.

У Києві у вівторок дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°; вдень 4-6° тепла.