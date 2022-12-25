Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з учасниками конференції послів відвідали Миколаїв.

Про це Кулеба розповів у Instagram.

"Як сказав президент на Конференції послів України, кожен дипломат має відчувати, що від його/її роботи залежить життя людей і ситуація в нашій країні. А для цього потрібно розуміти реальність цього життя. Тому просто з Конференції послів у Києві я повіз усю нашу дипломатичну команду на південь, в місто корабелів Миколаїв. Все керівництво МЗС і послів. Ми побували там, де війна особливо відчутна. Де зруйновані будинки та долі. Де український народ потом і кров’ю виборює своє право на існування", - написав Кулеба.

У Миколаєві посли побували на суднобудівному заводі, побачили руйнування Миколаївського ліцею №2, по якому росіяни вдарили забороненими касетними боєприпасами, підійшли до зруйнованої Миколаївської ОДА, побували в Національному університеті кораблебудування імені Макарова, який зазнав двох ракетних ударів.

"А ще військові, які звільняли Херсон, подарували нам особливі подарунки. Підписані ними прапори України, які тепер поїдуть разом з нашими дипломатами до світових столиць. Моя глибока шана нашим героям. Я вдячний Миколаєву та всім миколаївцям за незламність. Миколаїв — це дійсно місто героїв", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що в Україні представили перший незалежний звіт оцінки пошкоджень та збитків від війни на прикладі Миколаєва.