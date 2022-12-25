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YASNO обіцяє, що в Києві Різдво буде із світлом

24 грудня ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася.

YASNO обіцяє, що в Києві Різдво буде із світлом
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Різдво кияни можуть провести зі світлом. Енергетики обіцяють подати електроенергію майже на весь день.

Про це у Facebook заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", - написав Коваленко.

24 грудня стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

Компанія Укренерго повідомила, що станом на 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

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