У Києві покращилася ситуація з відключеннями світла, - YASNO

У Києві дещо покращилася ситуація з відключеннями світла, які застосовуються через російські ракетні удари по системі енергопостачання.

Про це генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

Енергетики змогли перерозподілити навантаження на мережу. Тепер райони Оболонь, Куренівка і Борщагівка теж отримують нормальне енергопостачання.

"Також всім нам сприяє і тепла погода. Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки і не включати в розетку все одразу", - написав Коваленко.

Водночас Коваленко зазначив, що стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним.

Нагадаємо, що станом на 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Напередодні в компанії Yasno повідомили, що правий берег Києва через пошкодження ключових точок енергопостачання не може отримувати значні обсяги електроенергії.