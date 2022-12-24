Росіяни обстріляли з мінометів прикордонне селище на Сумщині

Обстріли відбулися в районі селища Винторівка на кордоні з Росією.

Окупанти в черговий раз обстріляли мінометами Сумську область.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

З 13:10 до 13:15 повідомили про 2 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Винторівка. Втрат серед о/с та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу в центрі Херсона зросла до семи, поранених – до 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані.

Як повідомлялось, російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.