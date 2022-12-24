Внаслідок обстрілу Херсона вбито семеро людей, - ОВА

Кількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу в центрі Херсона зросла до семи, поранених – до 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив у Телеграм голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«У вихідний день напередодні Різдва Христового росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей. Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях», – написав він.

Янушевич додав, що правоохоронці вже проводять розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством». В Офісі генпрокурора підтвердили проведення розслідування.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що місто обстріляли з «Градів».

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.