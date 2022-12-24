На Одещині піймали організатора незаконної переправи військовозобов'язаних за кордон

В Одеській області прикордонники передали Нацполіції зловмисника, який незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Піймали чоловіків оперативники Подільського прикордонного загону на околиці села Новопетрівка. Затримані намагалися перетнути кордон України з Молдовою.

"Правоохоронці зупинили автомобіль марки Hyundai, під керуванням 22-річного одесита. Крім водія в машині знаходились троє чоловіків родом з Дніпра, Скадовська та Одеси. З’ясувалося, що співвітчизники, зв’язавшись з організатором незаконного переправлення осіб через оголошення в мережі інтернет, домовились про "безпечну мандрівку" до Молдови за 6000 $ США", - розповіли в МВС.

Нагадаємо, на початку грудня оперативники Білгород-Дністровського прикордонного загону спільно з Департаментом контррозвідки СБУ припинили спробу переправлення двох чоловіків призовного віку до Молдови.

До цього викрили посадовицю в Чернівецькій області, котра незаконно переправляла за кордон військовозобов’язаних через систему «Шлях».