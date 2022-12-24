У "Дії" стартувало опитування щодо дати святкування Різдва Христового

В новому опитуванні українцям запропонували чотири варіанти для голосування. Серед них - 25 грудня, 7 січня, обидві дати або ж варіант "Не святкую Різдво".

У "Дії" запустили нове опитування. Воно стосується дати святкування Різдва Христового.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що ініціатива належить міністру культури та інформаційної політики Олександрові Ткаченку.

"Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня", - зазначив Федоров.

В новому опитуванні українцям запропонували чотири варіанти для голосування. Серед них - 25 грудня, 7 січня, обидві дати або ж варіант "Не святкую Різдво".

Станом на 11.30 24 грудня в опитуванні взяло участь понад 110 тисяч українців. Із них 59% підтримують святкування Різдва 25 грудня, 24% - 7 січня.

Нагадаємо, раніше ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня. Для цього має бути рішення настоятеля і вірян.