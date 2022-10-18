ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня

Для цього має бути рішення настоятеля і вірян.

На засіданні Священного Синоду Православної церкви України вирішили дозволити парафіям відзначати Різдво Христове 25 грудня.

Про це йдеться в повідомленні секретаріату Синоду.

В ПЦУ зазначили, що взяли до уваги численні запити вірян та врахували дискусію, яка "протягом багатьох років точиться в Церкві та в суспільстві" щодо святкування Різдва Ісуса Христа за новоюліанським календарем.

"Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння", - йдеться в повідомленні.

Під час звершення святкового богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту.

Нагадаємо, раніше Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Думенко) заявляв, що провести календарну реформу та перейти на святкування Різдва 25 грудня можна буде за 10 років.

Тим часом 30% релігійних громад в Україні святкує Різдво 25 грудня.