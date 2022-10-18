Генсек НАТО анонсував надання Україні засобів для боротьби з іранськими дронами

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для атак по українській інфраструктурі.

Вже "в найближчі дні" Україна отримає засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для атак на українські міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану", – сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що "жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України".

На думку Столтенберга, вже передані Києву системи ППО змінили ситуацію на полі бою. Тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України.

Як раніше повідомлялось, США погоджуються із західними союзниками у тому, що постачання Іраном Росії вибухонебезпечних безпілотників порушує санкції ООН.