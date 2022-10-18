Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
ГоловнаСуспільствоВійна

Генсек НАТО анонсував надання Україні засобів для боротьби з іранськими дронами

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе для атак по українській інфраструктурі.

Генсек НАТО анонсував надання Україні засобів для боротьби з іранськими дронами
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Вже "в найближчі дні" Україна отримає засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для атак на українські міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу, активізувати і надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану", – сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що "жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України".

На думку Столтенберга, вже передані Києву системи ППО змінили ситуацію на полі бою. Тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. 

Як раніше повідомлялось, США погоджуються із західними союзниками у тому, що постачання Іраном Росії вибухонебезпечних безпілотників порушує санкції ООН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також