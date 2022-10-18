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Поляки передали українським захисникам автомобілі та дрони

Також на фронт відправили продукти та медикаменти.

Поляки передали українським захисникам автомобілі та дрони
Фото: Максим Козицький

Лісівники Польщі передали нашим воїнам 11 автомобілів та 20 дронів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Усі автомобілі укомплектовані продуктами і медикаментами, а дрони, передбачені для виконання військових завдань, можуть літати на відстань до 5 кілометрів та через широкоформатну матрицю тепловізора бачити теплову сантиметрову ціль до 80 метрів, а більшу ціль – до 2 кілометрів. Вартість одного – 40 тисяч злотих”, - зазначив Козицький. 

Він додав, що лісівники Львівщини з 24 лютого передали на фронт 122 автомобілі, зокрема у межах співпраці з польськими колегами. 

Нагадаємо, 13 жовтня українські рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.

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