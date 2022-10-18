Поляки передали українським захисникам автомобілі та дрони

Також на фронт відправили продукти та медикаменти.

Лісівники Польщі передали нашим воїнам 11 автомобілів та 20 дронів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“Усі автомобілі укомплектовані продуктами і медикаментами, а дрони, передбачені для виконання військових завдань, можуть літати на відстань до 5 кілометрів та через широкоформатну матрицю тепловізора бачити теплову сантиметрову ціль до 80 метрів, а більшу ціль – до 2 кілометрів. Вартість одного – 40 тисяч злотих”, - зазначив Козицький.

Він додав, що лісівники Львівщини з 24 лютого передали на фронт 122 автомобілі, зокрема у межах співпраці з польськими колегами.

Нагадаємо, 13 жовтня українські рятувальники отримали чергову гуманітарну допомогу від естонських партнерів. Цього разу ДСНС отримали 10 мобільних будиночків CONTAINEX.