В області знову на міні підірвався трактор.

Росія нині вдарила ракетами по об‘єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. В результаті отримала поранення одна людина.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, потерпілий - 57-річний чоловік, він отримав уламкові поранення. Його госпіталізували, стан середньої тяжкості.

Внаслідок ракетного обстрілу на об'єкті енергетичної інфраструктури сталася масштабна пожежа і є серйозні руйнування. Також через обстріли у Дніпрі пошкоджено понад три десятки житлових будинків, зачепило школи, дитячі садки.

"Вдень без світла залишились деякі громади Синельниківського, Павлоградського, Новомосковського районів та окремі райони Дніпра. Енергетики стали до роботи одразу, коли дозволила безпекова ситуація. Громади області нині ще залишаються знеструмленими. Але аварійні бригади роблять все можливе, аби якомога швидше ліквідувати наслідки ворожої атаки і повернути світло в оселі громадян", додав Лукашук.

Він також повідомив, що у Криворізькому районі на російському снаряді знову підірвався трактор.

"Техніку пошкоджено, водій уражень не зазнав. Тому знову нагадую – будьте пильними. Про підозрілі предмети, якщо натрапите на такі, повідомляйте до поліції та ДСНС", - наголосив голова облради.

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Фото: Telegram/Микола Лукашук

Нагадаємо, через обстріли Дніпра було знеструмлено одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра зафіксували перебої з водою.

Також сили ППО знищили над Дніпром чотири російських ракети.