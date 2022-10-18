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Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)

Інформація уточнюється. 

Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

Росіяни вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Зайнялася пожежа, є серйозні руйнування.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій “Дніпроводоканалу”. На лівому березі міста Дніпра перебої з водою”, – йдеться у повідомленні.

Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак. Голова ОВА нагадав про необхідність економити електрику.

Раніше повідомлялося про те, що у Дніпрі лунають вибухи, над містом здіймався густий дим. 

Нагадаємо, у Дніпрі вранці 10 жовтня пролунали вибухи.

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