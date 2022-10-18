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Російські окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС

Наразі невідомо, де вони перебувають і в якому стані.

Російські окупанти викрали двох працівників Запорізької АЕС
Фото: Енергоатом у Telegram

Учора, 17 жовтня, росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

Про це повідомив у Telegram Енергоатом.

Наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

“Звертаємось до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та усієї світової спільноти докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків”, – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, 30 вересня російські війська затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його у невідомому напрямку. Його вдалося звільнити. 

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