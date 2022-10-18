Окупанти вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі "шахідами"

Про потерпілих даних немає.

Цієї ночі Росія знову атакувала Запоріжжя. Окупанти вдарили БПЛА Shahed, унаслідок чого виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

Також ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя, повідомив голова ОВА Олександр Старух у Телеграм.

В обох випадках постраждалих немає.

Староух додав, що ворог продовжує системні удари по області та обласному центру та закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня російська армія атакувала Харків, Дніпро і Житомир. У Житомирі та Дніпрі є пошкодження енергетичної інфраструктури.