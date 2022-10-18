В ООН нарахували 6 306 загиблих цивільних в Україні за час нападу РФ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6 306 цивільних, ще 9 602 поранено. Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 16 жовтня постраждало 15 908 цивільних осіб (тижнем раніше – 15 592), зокрема 6 306 загинуло (6 221).

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – повідомляється у звіті.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2 454 чоловіки, 1 688 жінок, 197 хлопчиків і 164 дівчинки, тоді як стать 36 дітей і 1 767 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 9 602 поранених – 283 хлопчики та 201 дівчинка, а також 239 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 9 жовтня загинула одна дитина та ще дев'ятеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3 284 загиблі. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 692, у травні – до 466, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 350 осіб, за серпень – 305, за вересень – 302 і за половину жовтня – 173.

Водночас кількість поранених у вересні – 923 – виявилася вищою за показник серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1 100, червень – 1 030, травень –1 017, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1 254 та 2 413 осіб.

Згідно зі зведенням, у жовтні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 164 особи і ще 487 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів – наслідків війни загинуло 9 і було поранено 20 осіб (4% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у жовтні припало 88% жертв.

Нагадаємо, учора внаслідок ворожої атаки дронами загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка. 19 жителів столиці дістали поранення.