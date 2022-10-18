П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW

Такі удари можуть завдати значної шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей, не створюючи значущих військових ефектів.

Атака безпілотниками-камікадзе 17 жовтня на житлову інфраструктуру в Києві узгоджується з ширшою моделлю дій російських військ, які віддають перевагу створенню психологічного терору в Україні, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американський військовий аналітик Бретт Фрідман зазначив, що навантаження Shahed-136 становить 88 фунтів вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе 23,8 фунта вибухівки. Це означає, що один іранський дрон має приблизно три снаряди вибухівки, але без послідовної моделі фрагментації.

Фрідман припустив, що п'ять Shahed-136, які вдарили по Києву, мали ефект від 15 артилерійських снарядів, випущених по дуже великій території. Такі удари можуть завдати значної шкоди цивільній інфраструктурі, вбити та поранити багато людей, не створюючи значущих військових ефектів.

“Цей аналіз свідчить про те, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричний оперативний ефект, завдаючи зосереджених ударів по законним військовим і передовим цілям”, – йдеться у звіті.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що люди, які свідомо розміщували в інтернеті, інформацію з локаціями прильотів або з серійними номерами іранських дронів-камікадзе, нестимуть відповідальність.