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Україна буде ініціювати ембарго на російські добрива, – Мінекономіки

Європа діє в цьому напрямку все ще недостатньо рішуче.

Україна буде ініціювати ембарго на російські добрива, – Мінекономіки
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Україна буде наполягати, щоб у наступний пакет санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії

Про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

“Ми будемо ініціювати через МЗС включення до наступного пакету санкцій ЄС проти рф заборони на купівлю російських добрив. Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче”, – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

На її думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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