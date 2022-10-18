Україна отримала чергову партію військової допомоги від Італії

Італія продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Черговий пакет італійської військової допомоги прибув до України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми дуже вдячні італійському Уряду та Міністру Лоренцо Геріні за надання нового пакету військової допомоги Україні”, - написав Резніков.

Очільник Міноборони України зазначив, що отримана допомога допоможе ЗСУ значно підвищити обороноздатність проти російської агресії, і запевнив, що Україна високо цінує підтримку Італії.

We are very grateful to 🇮🇹 Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to 🇺🇦, that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони. Угода дозволяє постачання французької зброї до України за ініціативою Президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.