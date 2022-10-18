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Україна отримала чергову партію військової допомоги від Італії

Італія продовжує підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Україна отримала чергову партію військової допомоги від Італії
Фото: CNN

Черговий пакет італійської військової допомоги прибув до України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми дуже вдячні італійському Уряду та Міністру Лоренцо Геріні за надання нового пакету військової допомоги Україні”, - написав Резніков.

Очільник Міноборони України зазначив, що отримана допомога допоможе ЗСУ значно підвищити обороноздатність проти російської агресії, і запевнив, що Україна високо цінує підтримку Італії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков підписав зі своїм французьким колегою Себастьєном Лекорню Угоду про гранти у сфері безпеки та оборони. Угода дозволяє постачання французької зброї до України за ініціативою Президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

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