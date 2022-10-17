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ЮНІСЕФ передав опорним школам України 3 млн доларів, - Міносвіти

Грант має допомогти школам легше пройти цей навчальний рік.

ЮНІСЕФ передав опорним школам України 3 млн доларів, - Міносвіти
Фото: Макс Требухов

Тисяча опорних шкіл України отримали від ЮНІСЕФ по 3 тис. доларів у гривневому еквіваленті. Ці гроші призначені для підтримки безперервного навчання дітей у поточному навчальному році.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Опорні школи отримали цей одноразовий грант у межах ініціативи “Спільно до навчання”.

Навчальні заклади зможуть використати грошову допомогу на:

  • підтримувальні дрібні ремонтні роботи (фарбування, ремонт і заміна вікон, меблів, електрики, сантехніки тощо);
  • підготовку до зимового періоду (закупівля обігрівачів для школи, ковдр, генераторів, палива; покриття незначних транспортних витрат на забезпечення процесу придбання тощо);
  • придбання навчально-методичних матеріалів (підручників, канцелярського приладдя, обладнання для інтернету, книг для читання, меблів, паперу, чорнил для принтерів для друку навчальних матеріалів, гарнітури, вебкамер, інтерактивних дошок/екранів, матеріалів для дошкільних заходів тощо).

Якщо ж опорний заклад безпосередньо не потребує підтримки, виділені кошти можуть бути використані для однієї із його філій.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про те, що понад 60% закладів освіти в Україні відповідають безпечним умовам навчання.

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