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Дніпропетровщина: росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури, а на ворожому боєприпасі підірвався трактор

Водій транспорту не постраждав.

Дніпропетровщина: росіяни вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури, а на ворожому боєприпасі підірвався трактор
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські окупаційні війська вдень обстріляли Кам'янський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, росіяни завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.

"На місці сталася пожежа, руйнування – масштабні", - зазначив Лукашук.

Було неспокійно і в Зеленодольській громаді області. Тут після обіду на ворожому боєприпасі підірвався трактор.

"Тракторист саме проводив польові роботи. На щастя, чоловік не постраждав, сільськогосподарську машину пошкоджено", - зазначив голова облради.

Нагадаємо, у Харкові через ворожі обстріли були перебої з електропостачанням.

За інформацією Укренерго, унаслідок сьогоднішньої терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.

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