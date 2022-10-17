У Харкові відновили постачання електроенергії після ранкового обстрілу

Зараз світло є практично в усіх будинках міста, кажуть в мерії.

Після ранкового обстрілу росіянами енергетичної інфраструктури Харкова в місті вже відновили постачання електроенергії.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на слова очільника обласного центру Ігоря Терехова.

За його словами, через обстріли були перебої з електропостачанням. Тому припинили роботу Харківського метрополітену. Було також знеструмлено міський електротранспорт, не було електроенергії у житлових будинках, адміністративних будівлях, а лікувальні заклади перейшли на дизель-генератори, як і критична інфраструктура.

"Так тривало протягом трьох-чотирьох годин, після чого ми разом з енергетиками запустили електроенергію і почали подавати світло до метрополітену, і він почав працювати стабільно, пішли трамваї та тролейбуси, і, відповідно, зараз світло є практично в усіх будинках міста Харкова", - розповів Терехов

Крім цього, "Харківські теплові мережі" відновили опалення у лікарнях. Житловий фонд почнуть опалювати, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Наразі ж погода дозволяє економити енергоресурси.

Нагадаємо, вранці в Харкові призупинило роботу метро. Жителям повідомили, що це сталося з технічних причин.

Днями росіяни випустили по місту п'ять ракет.