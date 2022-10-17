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У Харкові припинило роботу метро є перебої зі світлом, - Харківський метрополітен

У місті є перебої зі світлом.

У Харкові припинило роботу метро є перебої зі світлом, - Харківський метрополітен
Фото: Харківський метрополітен у Telegram

У Харкові вранці 17 жовтня призупинили роботу метро.

Про це повідомив Харківський метрополітен у Telegram.

"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про проблеми з роботою наземного електротранспорту. У різних районах Харкова та Харківської області виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, напередодні Зеленський попросив киян та інших українців ще більше скоротити споживання електрики у вечірній час. Київ та область зменшили споживання лише на 7%.

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