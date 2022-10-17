У Шевченківському районі столиці пролунали ще два вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, який сьогодні зранку атакував Київ.

Про це він повідомив у Telegram.

Він також повідомив, що в Шевченківському районі столиці пролунали ще два вибухи.

Кличко закликав киян залишатися в укриттях.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер.

Фото: Віталій Кличко

Нагадаємо, вранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували місто дронами-камікадзе.