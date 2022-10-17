Ворог усю ніч атакував Дніпропетровщину, три ракети збила ППО, - ОВА

Росіяни усю ніч атакували Дніпропетровську область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - написав він.

Резніченко зазначив, що Нікопольський район російські війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах - пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню.