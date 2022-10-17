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За день зафіксовано 54 «прильоти» на Сумщині, - Живицький

Ворог бив ракетами, реактивною артилерією та мінометами.

За день зафіксовано 54 «прильоти» на Сумщині, - Живицький
Обстріли Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Протягом дня російські загарбники знову обстрілювали Сумщину. Били ракетами з гелікоптерів, гатили з "Градів" і мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Великописарівська громада: п'ять обстрілів протягом дня. Ворог обстрілював села громади з «Градів», мінометів. Загалом 54 «приходи». Крім того, два гвинтокрили випустили 20 ракет по околицях одного із сіл. Пошкоджено цивільне аграрне підприємство», - написав Живицький.

За його даними, протягом дня зафіксовані також два обстріли з мінометів Білопільської громади. У результаті одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру, знеструмлений ряд населених пунктів громади, станом на 18:00 годину був 2 151 відключений абонент, на 20:00 залишилось 1 030. Енергетики працюють.

«Краснопільська громада: зі сторони Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. В результаті обстрілів обійшлося без людських жертв», - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, станом на вчора через російські обстріли було знеструмлено частину громади на Сумщині.

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