Українська авіація уразила 17 районів зосередження росіян і техніки, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала понад 20 ударів. Було підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також українські бійці уразили чотири позиції зенітних ракетних комплексів рашистів. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один командний пункт противника.
Тим часом росіяни завдали один ракетний та десять авіаційних ударів і здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
За інформацією командування, ударів російських окупантів зазнали райони понад десяти населених пунктів. Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.
За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 16 жовтня така:
- на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил Білорусі, яких залучають до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed -136" з території республіки;
- на Сіверському окупанти обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;
- на Слобожанському під обстріли танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;
- на Краматорському загарбники відкрили вогонь із танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;
- на Бахмутському та Авдіївському окупанти здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення;
- на Новопавлівському та Запорізькому рашисти обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області;
- на Південнобузькому вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина на Миколаївщині.
Нагадаємо, близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.